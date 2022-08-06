Андрей Макаревич прогнулся, заявил Никита Джигурда

Эпатажный актер Никита Джигруда прошелся по Макаревичу. 68-летний рок-певец уехал из России и обосновался в Израиле. 61-летний Никита Джигурда гневно осудил Андрея Макаревича. Бессменный лидер рок-группы «Машина времени» охотно раздает интервью за границей. Андрей Вадимович заявил, что не планирует возвращаться в Россию. По словам музыканта, его концерты запрещены и делать ему на родине ничего. Актер и певец Никита Джигурда вспомнил одну из самых известных песен Макаревича и ответил ему словами из нее. «Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. Он целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что «не люди уехали из России, а Россия от людей», мол, остались всякие ***. Бог ему судья!» — отметил Джигурда. Актер фильма «Любить по-русски» выразил сожаление тем, что творческие люди, постоянно получающие недостоверную информацию, в какой-то момент начинают в нее верить. Уехавших коллег он назвал русофобами и заявил, что образованные люди несут полную ответственность за свои слова. Это касается и Андрея Макаревича, имеющего звание народного артиста России, сообщают «Народные новости».«Это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество», — добавил Никита. Слова Макаревича об отмененных концертах и нежелании возвращаться домой оценила актриса фильма «А зори здесь тихие» и депутат Госдумы Елена Драпеко. «Официально никаких запрещений выступать артистам у нас нет. Возможно, продюсеры, которые организовывают концерты, просто перестраховываются и не хотят иметь дело с артистами, которые выступают против спецоперации», — цитирует «Абзац» Драпеко. В то же время, депутат поддержала Макаревича в его желании остаться в Израиле. «Хочу посоветовать ему не возвращаться в Россию, потому что здесь он встретит явное неодобрение многих патриотов. Ему лучше сидеть там, где он сидит», — резюмировала Драпеко.