Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
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Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене

Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Сейчас в семье Андрея Макаревича зарабатывает только его жена. После оскорбительных высказываний Андрея Макаревича в адрес россиян, его концерты на Родине отменяются один за другим. Музыкант планировал прокатиться по стране с большими гастролями, но продажи идут настолько плохо, что заполнена едва ли десятая часть залов, потому проще отказаться от выступлений, чем нести убытки. Но не стоит спешить жалеть бывшего культового исполнителя, покинувшего Россию в начале нынешнего года. Он в сентябре планирует концерт в Тбилиси, через месяц — в Казахстане, затем целый тур по США. Летом он выступал на Кипре, регулярно радует жителей Израиля джазовыми обработками песен «Машины времени» в своем исполнении. Не чурается рокер и приватных выступлений, запрашивая за это от 50 тысяч евро и выше.
А еще у него остался бизнес в России — бар-ресторан «JAM Club». Правда дела там идут неважно, прибыль за минувший год составила всего 615 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда». Но зато в Израиле Макаревич заделался виноделом. Успел выпустить уже вторую марку горячительного напитка. Так что четвертая по счету семья музыканта не бедствует. Правда по хозяйству все больше хлопочет сам 68-летний Андрей Вадимович. Прислуги они не держат. «Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир тренировать скоростную стрельбу. Гармония»,  — написал он недавно в соцсетях. При такой супруге действительно не забалуешь. А если учесть, что после рождения сына 37-летняя Эйнат выписала из Киева свою маму для помощи с ребенком, так тем более. При этом Макаревич пытается убедить всех и себя в первую очередь, что наконец-то нашел свое счастье.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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