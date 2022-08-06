Анна Асти назло всем добилась успеха
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Анна Асти назло всем добилась успеха

Анна Асти назло всем добилась успеха
Певица Анна Асти призналась, что никто не верил в ее сольную карьеру. В прошлом году Анна перестал быть частью дуэта Artik i Asti и пустилась в сольное плавание. Поначалу мало кто верил в успех исполнительницы, но теперь публика наблюдает новый виток в карьере артистки. За несколько последних месяцев Анна выпустила несколько успешных песен, особое место стоит выделить ее чувственному дуэту с Филиппом Киркоровым — их драматическая песня под названием «Хобби» мало кого оставила равнодушным. Сейчас артистка уверенно штурмует российский шоу-бизнес и считает, что все у нее получится. «Результат даже превзошел, мне кажется, то, что мы ожидали. Конечно, хотелось, чтобы все увидели, какая я молодец. Каждому человеку, который делает что-то в жизни, нужно признание. И то, что я получила в итоге, даже для меня было неожиданным... Ну, например, песня «Феникс» была таким ответом на все вопросы, почему соцсети почищены, что произошло, почему молчишь и не комментируешь ничего. Я сразу выбрала позицию отвечать на все странные, непонятные и вообще любые вопросы исключительно творчеством.
Первая песня-ответ была «Феникс», что я жива, все круто, да, у меня была чудесная история, но она позади, и я начала новую. Собственно, на «Феникс» мы не ставили вообще. Я думала: «До пятого в чартах доберется — я буду суперсчастлива!» Добирается до пятого — я такая: «О, супер, класс!» Через два часа поднимается на третье, а еще через некоторое время — на первое. Я визжала как сумасшедшая, потому что в целом медленные треки не заходят аудитории и не становятся на первые места. Потом мы выпустили «Хобби», которая вообще всех сильно удивила. А затем «Хобби» боролась в чартах с моей же песней «По барам», — поделилась достижениями 32-летняя Аня. В тяжелые времени Анне Asti помогли ее супруг, бизнесмен Станислав Юркин, и друзья. За это артистка им очень благодарна. «В темные времена хорошо видно светлых людей. Круг моего общения сузился, но зато я в нем уверена на сто процентов, сейчас в нашей компании нет никого, в ком я бы сомневалась. Полгода назад в меня никто не верил, кроме этих людей, остальные говорили: «Ой, что она делать будет, пропадет бедняга...» Вот такие слова — самая большая мотивация для меня. Если в тебя не верят, просто разорви себе все что угодно — и выйди на такой уровень, чтобы все офигели. Я так всю жизнь живу. Про «Феникс» все думали: «Ой, одна песня, на хайпе, естественно, все дела». Потом вышла вторая песня с Филиппом, которая покорила сердца очень многих слушателей, а следом — «По барам», которая начала подтверждать, что я хороший самостоятельный артист и у меня все замечательно. Ну и альбом поставил жирную точку, как мне кажется», — отметила исполнительница в интервью ОК Magazine.
# Шоу-бизнес Асти Анна
По материалам: z-aya

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