Анну Семенович призналась, что фотошопит фигуру

Певица и ведущая Анна Семенович оправдалась за ретушь. Артистку то и дело, что ловят на явном фотошопе. Певица не перестает ретушировать свое тело, но все же признается, что не может себе отказать в удовольствии усовершенствовать фигуру для соцсетей. В Сети есть сотни статей о том, что 42-летняя артистка злоупотребляет обработкой снимков. Да так, что находящиеся рядом предметы буквально плывут, а стопы становятся гигантского размера. Но Семенович не видит ничего плохого в этом. «Я никогда не беру с собой какого-то личного фотографа в отпуск, фото делали мои друзья. Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право. Это не то, что я там в 10 раз себя уменьшаю. Может, на том фото тень так упала... Неужели вы думаете, что за много лет я не научилась немного себя корректировать незаметно и естественно (смеется). А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю. Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать», — откровенничает Анна.Блондинка убеждена, если человеку не нравится его внешний вид, то он запросто может исправить это с помощью пластики. «Ну есть какие-то моменты, которые нельзя убрать с помощью спорта и диет. Есть генетические вещи, которые передаются от родителей, которые можно убрать только с помощью хирургии. Я вообще за спорт, правильное питание, но я против диет. Нужно просто правильно и сбалансировано питаться. Но при этом, если человеку что-то в себе не нравится и он может это изменить, то почему бы не сделать операцию?» — вопрошает она. Поэтому звезда и обратилась к хирургу. «Я действительно делала липосакцию рук и подбородка. И не вижу в этом ничего плохого, я этого не скрывала, показывала это. Я считаю, что публичный человек — лидер мнений, который может повлиять на эти дурацкие стереотипы. Ну если человек родился, например, с очень длинным носом или женщина стройная, но у нее «ушки» на попе, и никакими массажами этот нос не уменьшишь и бедра не уберешь. Зачем мучиться, когда можно пойти к доктору и попросить избавить от этого. Считаю, что в липосакции и пластической операции нет ничего плохого. Каждый человек вправе делать с собой все, что он захочет, главное, чтобы никому не мешал», — подчеркнула Семенович «А теперь внимание!».