Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
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Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи

Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
Актриса Лиза Арзамасова поделилась милым видео с родными, посетившими зоопарк в Сочи. Лиза Арзамасова в эти дни поддерживает мужа Илью Авербуха, который находится на гастролях с ледовым шоу. Вместе с сыном Левой и своей мамой Лиза Арзамасова приехала в Сочи, на Красную Поляну. Все свободное время звездная пара проводит с маленьким Левушкой. На этот раз Лиза Арзамасова и Илья Авербух отправились с сыном в зоопарк. Первым, кого малыш встретил в зоопарке, был олень. «Нравится олень или не очень?» — спросила у сына Лиза Арзамасова. Лева неопределенно покачал головой, давая понять, что еще не сформировал своего отношения к этому животному. «Не очень? Скажи, надо получше разглядеть», — подсказала мама сыну. Затем Илья Авербух и Лиза Арзамасова решили показать Леве птиц. «А вот гуси Леве понравились», — заключила Лиза Арзамасова, наблюдая за эмоциями сына. Кстати, на курорт актриса улетела не только вместе сыном Львом, мужем Ильей Авербухом, а и со своей мамой и отпрыском фигуриста от первого брака. Известно, 18-летний Мартин после развода родителей живет с отцом и с Лизой, ведь у них небольшая разница в возрасте. Молодой человек уже обзавелся любимой девушкой, которая сопровождала его в поездке. Она также вместе со всеми посетила зоопарк.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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