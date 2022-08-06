Блогер Конасова о ретрите Бони: «Опасной запрещенкой предлагает лечить рак. Это преступно»

Виктория Боня активно рекламирует некий ретрит, с помощью которого клиенты якобы смогут открыть третий глаз и даже избавиться от страшных диагнозов. Блогер Катя Конасова узнала, что же на самом деле кроется за красивыми обещаниями.

В разгар пандемии Виктория Боня продвигала сомнительную теорию о влиянии вышек 5G. Якобы именно сотовая связь вызывает симптомы ковида, а самой болезни не существует.

Теперь же экс-участница «ДОМа-2» рекламирует не менее спорный ретрит. Проблема в том, что практика предполагает использование запрещенных в ряде стран веществ. А недавно звезда анонсировала церемонию с «магической» жабой буфо альвариус.

«Ум уже не присутствует. У тебя открывается третий глаз, душа соединяется с высшим Я. Ум не контролирует. Люди могут видеть свое предназначение, воплощение как духа в этом пространстве», — говорила Виктория.

Катя Конасова, известная разоблачениями звезд, решила подробнее узнать о ретрите. «Боня предлагает приобщиться через жабу к… Богу. Вот такой неслабый заход, друзья. Заметили, как аккуратно Боня называет все это медициной? Вот только на самом деле речь идет о психоделических отварах из кактуса и лианы, а заодно о перспективах открыть божественные горизонты с помощью жабы и интегрировать с Викторией», — делилась блогер.

Конасова процитировала слова звезды реалити о якобы чудодейственных свойствах жабы. Мол, земноводное помогает ощутить единство с космосом и осознать свои прошлые воплощения...

«Как по мне, все это звучит максимально упорото и даже немного пугающе. Хотя Викуся даже особо не парилась, а просто содрала текст с чужого сайта. Сразу виден почерк профессионала и серьезный подход к ретриту, — иронично отметила блогер. — И если не вестись на красивые слова, то на деле космическая буфу альвариус — обыкновенная колорадская жаба, вся магия которой кроется в околоушных железах, которые выделяют яд».

К слову, выделения земноводного вызывают галлюцинации и могут привести к смерти или параличу. Конасова отмечает: хуже всего, что Виктория говорит о своих церемониях, как о возможности излечения от страшных недугов.

«Самая жесть в том, что и без того опасной для здоровья запрещенкой Боня предлагает лечить серьезные болезни, включая онкологические. Это очень страшно, даже преступно. Потому что тут речь не о продаже воздуха и невинных медитациях. Вика Боня активно призывает употреблять опасные для здоровья вещества, которые и сами по себе могут иметь побочные эффекты», — негодовала Катя в YouTube-шоу «Зашквары недели».