Блогер посоветовала Лере Кудрявцевой пуститься во все тяжкие

Ведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на свою жизнь. Лера Кудрявцева хоть пытается демонстрировать позитив в Сети, но при этом не упускает возможности пожаловаться на то, что, разменяв шестой десяток, буквально не вылезает из больниц и санаториев, где с помощью специалистов решает всевозможные проблемы со здоровьем. Скорее всего, это следствие совсем других проблем. А именно — в личной жизни. Сейчас Лера с друзьями отправилась в очередной отпуск без своего супруга Игоря Макарова. И поделилась в микроблоге проникновенной композицией, которую можно считать объяснением всего, что сейчас происходит в жизни блондинки. «Боже, как завидую тем, кому звонят по ночам и о чувствах кричат», — буквально взывает ведущая словами песни.Ранее блогер Лена Миро вынесла свой вердикт всем жалобам Кудрявцевой и ее намекам на то, что она устала терпеть. Она связала это с разладом с гораздо более молодым, чем сама Лера, бывшим хоккеистом Макаровым. Тот оставил спортивную карьеру и теперь никак не найдет для себя достойное занятие, пока супруга не щадит себя на телевидении и корпоративах. «Думаю, на сколько меня ещё хватит? Вывозить всё дерьмо. Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то всё! Крушить и рушить всё на своем пути — это я могу», — предупреждает кого-то Кудрявцева. «Лер, ты давай там, завязывай со своими «болячками». Прихвати подружайку, езжайте вместе в Италию, найди себе там политого хорошим одеколоном Марио на лодке, пей розе на палубе, музычку слушай, устрицы кушай, а не вот это вот всё. Можешь ещё и пожить и пожечь. Разводись и живи ярко», — дает ей совет Миро.