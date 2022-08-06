«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских городов
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«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских городов

«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских городов«Бригады аль-Кудс» сообщили о выпуске более 60 ракет в сторону израильских городов

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) «Бригады аль-Кудс» сообщило о выпуске более 60 ракет в сторону израильских городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Удары, выпущенные из сектора Газа в субботу, 6 августа, были нанесены в том числе и по столице Израиля, городу Тель-Авив. Помимо этого, официальный представитель движения опроверг информацию о том, что делегация направилась в Каир.

Ранее сообщалось, что в ряде израильских городов в центральной и южной части страны прозвучала воздушная тревога. Речь идет о городах Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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