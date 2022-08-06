Церковный праздник Анна Летняя отмечают 7 августа 2022 года ежегодно

Праздник Анна летняя является церковным, его отмечают ежегодно 7 августа. В этот день у православных есть большое количество примет, по которым можно предсказать будущее и погоду. Этот праздник имеет интересную историю, а также традиции.

История и традиции Анны летней

Верующие 7 августа почитают память праведной Анны, которая является еще и бабушкой Иисуса Христа. В свое время она была женой преподобного Иоакима. Анна долгое время не могла зачать ребенка, однако произошло чудо, спустя достаточно много времени, она подарила своему мужу замечательную дочь. Семейная пара жила в Назарете.





Анна прожила с Иоакимом в браке в течение 50 лет, и на всем этом протяжении пара не могла иметь детей. Иоаким хотел принести себя в жертву Господу, однако первосвященник отказался. После данного случая мужчина отправился в пустыню, и к нему явился ангел, который предсказал, что в скором времени жена родит ребенка. Узнав такую новость преподобный вернулся домой.

Зачатие у Анны произошло бессемянным образом, только с помощью объятия и поцелуя Золотых ворот Иерусалима. Спустя 15 дней после родов девочки дали имя Мария. Когда ей исполнилось 5 лет, ее ввели в Храм. Родители помогли ей только стать на первую ступень, а дальше она самостоятельно дошла до самого верха, где встретилась со святителем Захарием.





Приметы и поверья Анны Летней

Если наблюдать за погодой в данный день, то можно узнать какой будет зима:

день холодный – зима суровая и морозная;

день теплый, солнечный – зима будет радовать солнцем, и морозы будут незначительные.

В народе сложились поверье, что если на Анну утро холодное, то в скором времени наступит ненастная погода. С данного дня начинаются холода, лето идет к своему завершению. В народе ходит легенда, что 7 августа могут быть заморозки, которые организовывает злой дух Хвороста. Он может, входит во двор, и начинать морозить землю, а люди в возрасте начинают часто болеть.





В древности на Анну Летнюю ходили и собирали грибы, а так же выкапывали картофель. И именно из этих овощей готовили вкусный ужин.

Анна Летняя — самое время для свадеб, а так же для крестин. Если в этот день рожден ребенок, то ему будет везти во всем и всегда, и он вырастит счастливым и здоровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы, поверья, традиции праздника Анна холодная, 7 августа 2022 года