Чиновника министерства обороны Тайваня нашли мертвым в отеле
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Чиновника министерства обороны Тайваня нашли мертвым в отеле

Чиновника министерства обороны Тайваня нашли мертвым в отелеReuters: замглавы отдела разработок минобороны Тайваня Оу Яна нашли мертвым в отеле

Заместитель главы отдела исследований и разработок министерства обороны Тайваня был найден мертвым в субботу утром в номере отеля, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное информационное агентство.

По информации агентства, утром 6 августа в номере отеля на юге Тайваня был найден мертвым заместитель главы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син. Власти выясняют точную причину смерти чиновника.

Оу Ян находился в командировке в южном округе Пиндун. Пост замглавы отдела исследований минобороны Тайваня он занял в начале 2022 года, чтобы контролировать проекты по производству ракет.

Ведомство работает над усилением мощностей по производству ракет. Их число, по данным Reuters, приблизилось к 500 в этом году. Остров активно наращивает свою боевую мощь на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая.

Отношения Пекина и Тайбэя обострились на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа. Политик прибыла несмотря на многочисленные угрозы со стороны Китая, который в этом время начал активные военные учения.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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