ЧП: Окровавленного ребенка нашли в Омске
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ЧП: Окровавленного ребенка нашли в Омске

ЧП: Окровавленного ребенка нашли в Омске
Дедушка едва не убил своего внука после расправы с женой. Страшная трагедия развернулась вчера в Омске. Третьеклассник сбежал из дома поздней ночью с окровавленной раной. Мальчик обратился за помощью к прохожей. Оказалось, что дедушка ребенка жестоко убил супругу, а затем попытался свести счеты с жизнью. Выяснилось, что пожилая пара — родители спортсмена Антона Чижикова. По сообщениям журналистов, трагедия произошла вчера ночью. 65-летний Аркадий напал на супругу с ножом в разгар семейной ссоры. Он нанес женщине целых 15 ранений, от которых та скончалась на месте. Все это время в квартире находился десятилетний внук, которого оставила с родителями мама. Мальчик пытался защитить бабушку, но в ответ получил удар в руку. Расправившись с женой, Аркадий попытался покончить с собой прямо на глазах у охваченного ужасом ребенка. Третьеклассник сбежал из дома и лишь спустя несколько кварталов наткнулся на прохожую. Женщина обратилась в правоохранительные органы и вызвала окровавленному мальчику скорую помощь. Дедушка ребенка также был госпитализирован с ранениями, он находится в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что пожилая пара — родители известного в Омске спортсмена Антона Чижикова. Боец участвовал в международных соревнованиях, а в 2018-ом стал чемпионом мира по тайскому боксу. «Я всегда очень за него переживаю, и горжусь, и радуюсь, конечно. Когда он стал чемпионом, нас очень много людей поздравили. Все соседи болели за него», — говорила мама Чижикова журналистам.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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