Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой

Ведущая Дана Борисова высказалась о дурных пристрастиях звезд. Телеведущая в беседе заявила, что у певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой огромные проблемы в личной жизни. «Бузова что-то употребляет. Я не специалист, но, скорее всего, это алкоголь. Причем пьет она с утра. Не только в вечернее время. Можно провести параллель с Волочковой. Да и я это проходила. Если у девушки нет постоянного партнера, то исчезают правила приличия. Они ведут себя развязно, начинают себя предлагать. Меня тоже забрали в свое время в ребцентр. Я когда сидела на диване, то расставляла ноги. Анастасия тоже все время расставляет ноги, а Ольга приседает непристойно. Ласкает промежность. На публике, где детвора, такое делать нельзя. Мне на таких женщин параллельно. Но я всегда за правду. Кто-то должен сказать им правду», сказала, Дана Борисова.Как заметила Борисова, она недавно подписалась в соцсетях на Бузову. «Она несколько раз в день выкладывает видео с голой попой. Основной акцент у нее на пятую точку с утра до вечера. У меня сейчас развлечение. Читаю комментарии. Люди не дураки. Видят, что происходит. Эти комментарии поучительны. Ольге нужна помощь. Да еще и рядом с ней одни прихлебатели. Промедление может плохо закончиться», - заявила Борисова «Teleprogramma.pro». Ранее Ольга Бузова шокировала на одном из фестивалей общественность. Она заявила, что любит большие пенисы. Это случилось при большом скоплении народа. В том числе и несовершеннолетних.