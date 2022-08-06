Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте

38-летняя актриса Дарья Мороз поделилась пикантным фото в откровенном купальнике. Как выяснилось, Дарья Мороз приступила к работе в новом проекте. Актриса снимается в фильме Павла Лунгина «Василиса и королева лайков», в котором происходит столкновение реального и виртуального миров. В основе сюжета лежит история девушки-блогера Василисы, которая живет с бабушкой и дедушкой и не догадывается о том, кто она на самом деле. Съемки пройдут в Белоруссии, Карелии, Ленинградской области и в Москве. Дарье досталась роль Василисы. Сегодня актриса обнародовала пикантный кадр со съемок. Она предстала в сексуальном черном купальнике с глубоким вырезом и со свадебной фатой на голове. Дарья приняла дерзкую позу, позволив запечатлеть свои длинные стройные ноги во всей красе. Мороз позировала на борту яхты среди живописных местных красот.«Отдых? Не, не слышали!» — написала Дарья. Она добавила говорящий хэштег: «снимается кино». Поклонники порадовались возможности в скором времени увидеть новый проект со звездой «Содержанок». «Кто первый бросит мир к таким ногам? Какая же вы красотка», «Дарья Юрьевна, вы выглядите супер», «Восхищаюсь! Восхитительно прекрасна в любом образе», — обсуждают подписчики.