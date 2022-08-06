День 6 августа в истории

День Железнодорожных войск

Впервые был установлен указом Президента РФ от 19 июля 1996 года. В настоящее время отмечается как памятный день Вооруженных Сил РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Шестого августа (18 августа по новому стилю) 1851 года император Николай I утвердил Положение о составе управления Петербурго-Московской железной дороги, согласно с которым в инженерных войсках были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железнодорожной магистрали.

Важную роль Железнодорожные войска сыграли в Первой мировой войне, в ходе которой они построили свыше 4 тысяч километров железных дорог, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.

Датой создания Железнодорожных войск в Красной Армии считается 5 октября 1918 года.

В настоящее время Железнодорожные войска ВС РФ — специальные формирования, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации и технического прикрытия железных дорог, используемых для военных перевозок. Численность Железнодорожных войск ВС России составляет свыше 23 тысяч военнослужащих, из них около 5 тысяч проходят службу по контракту.

День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Неофициальная памятная дата, приуроченная ко дню атомной бомбардировки США японского города Хиросима в 1945 году и ко дню проведения в Хиросиме Первой Международной конференции за запрещение ядерного оружия.

Подготовка к боевому применению атомной бомбы США начали летом 1944 года. Первоначально планировалось сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля Японии или в море, но впоследствии было принято решение применить новое оружие против густо заселенных городов.

25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн одобрил приказ бомбить один из японских городов: Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

6 августа в 8 часов 15 минут на Хиросиму была сброшена атомная бомба Little Boy («Малыш») с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Город был стерт с лица Земли. Погибли около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч — пропали без вести, были ранены 40 тысяч человек.

9 августа в 11 часов 1 минуту американский самолет сбросил на Нагасаки вторую атомную бомбу Fat Man («Толстяк») с плутониевым зарядом, тротиловый эквивалент которого был равен «Малышу». Были убиты и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек.

Общее число жертв двух трагедий составляет свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, которые вызваны радиационным облучением. По последним данным, их число составляет более 180 тысяч человек.

Международный день «Врачи мира за мир»

Учрежден по инициативе международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» в память о трагедии в Хиросиме 6 августа 1945 года.

8 лет назад (2014) Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»

Документ был принят в ответ на экономические санкции, которые были наложены рядом западных стран на Россию якобы из-за ее предполагаемого участия в событиях на юго-востоке Украины.

Также 6 августа Правительство России ввело запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

61 год назад (6-7 августа 1961-го) состоялся первый космический полет длительностью более суток

Полет советского космонавта Германа Титова на космическом корабле «Восток-2» продлился 25 часов 18 минут. Космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров.

Во время космической экспедиции Герман Титов сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать.

107 лет назад (1915) в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»

Это один из самых известных эпизодов Первой мировой войны. В результате контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка, оборонявшей крепость Осовец, полсотни русских солдат обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско.

Небольшая русская крепость в 23,5 километра от границы Восточной Пруссии имела важнейшее стратегическое значение. Она защищала от немцев переправу через реку Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно и Минск. Несмотря на небольшие размеры крепости, обойти ее было практически невозможно из-за окружавших Осовец болот.

С сентября 1914 года немцы дважды пытались взять крепость, применив против ее защитников все свои новейшие достижения, но Осовец не сдался.

Тогда для уничтожения гарнизона крепости немцы решили применить отравляющие газы. Газовую атаку они тщательно готовили, стянув сюда 30 газовых батарей с несколько тысячами баллонов.

6 августа 1915 года в 4 часа утра, выждав попутный ветер, немцы начали выпуск отравляющей смеси на русские позиции. Газовая волна была 12-15 метров в высоту и шириной 8 километров.

В результате газовой атаки погибли более 1000 защитников крепости, практически весь гарнизон, включая командование, получил отравления различной степени. В живых осталось не более полусотни солдат.

14 батальонов немецких войск (около 7 тысяч человек) после газовой атаки и последовавшей после нее массированного обстрела начали атаку крепости. Как вспоминал один из участников обороны Осовца: «У нас не было противогазов, поэтому газы нанесли ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании вырывался хрип и кровавая пена из легких. Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, которыми мы обмотали лица, не помогали. Однако русская артиллерия начала действовать, посылая из зеленого хлорного облака снаряд за снарядом в сторону пруссаков. Тут начальник 2-го отдела обороны Осовца Свечников, сотрясаясь от жуткого кашля, прохрипел: «Други мои, не помирать же нам, как пруссакам-тараканам, от потравы. Покажем им, чтобы помнили вовек!»

Навстречу немецким войскам вышли те, кто пережил газовую атаку. По словам свидетелей того сражения, русские солдаты одним только своим внешним видом (многие из них были изуродованы после газовой атаки и обстрела) повергли в шок и тотальную панику немецких солдат. Немецкая атака была отбита. Подвиг русских солдат вошел в историю как акт беспрецедентной храбрости.

171 год назад (1851) между Россией и Китаем был подписан Кульджинский торговый договор

В середине ХIХ века сближение территорий России и цинского Китая в Центральной Азии вызвало необходимость установления между двумя государствами официальных взаимоотношений для решения различных вопросов. После долгих и сложных переговоров 6 августа 1851 года был подписан Кульджинский торговый договор. В соответствии с документом российские купцы получили доступ в Кульджу и Чугучак, где им власти Китая выделили места для торговых факторий, а в пригородах пастбища для лошадей и вьючного скота, а также участки для кладбищ. Купцы могли приезжать в Китай ежегодно в период с 25 марта по 10 декабря.

В этих городах между Россией и Китаем была установлена беспошлинная меновая торговля; отпуск товаров в кредит был запрещен.

31 год назад (1991) появился первый интернет-сервер

История Всемирной паутины началась в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли опубликовал свои идеи о создании Всемирной компьютерной сети. Через год он получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером и редактором Сети. В 1991 году проект Бернерса-Ли был окончательно доработан, а также утвержден стандарт для WWW-страниц.

Сегодня Интернетом пользуется свыше 3 миллиардов человек. Первое место по числу пользователей занимает КНР, второе — Индия и третье — США. Россия находится на пятом месте.

90 лет назад (1932) состоялся первый Венецианский кинофестиваль

Он был организован по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Первый кинофестиваль был внеконкурсным и проходил на террасе отеля Excelsior на острове Лидо. В нем приняли участие 9 стран, которые представили 29 полнометражных и 14 короткометражных фильмов. Киносмотр, который продолжался до 21 августа, посетили 25 тысяч зрителей.

С 1934 года кинофестиваль проводится ежегодно в августе — сентябре. Исключением стали только военный период 1943-1945 годов, а также 1973-1978 годов, когда новый устав фестиваля находился на утверждении парламента Италии.

В 1934-1942 гг. главной наградой киносмотра был Кубок Муссолини, в 1947-1948 годах — Большой международный приз Венеции. С 1949 года главный приз фестиваля носит название «Золотой лев». В течение 10 лет, с 1969 по 1979 год, организаторы Венецианского фестиваля вернулись к первоначальной идее внеконкурсного показа картин и «Золотой лев» не вручался. Наградами отмечались только отдельные фильмы.