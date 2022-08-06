Дмитрий Певцов предложил давить артистов как клопов

Актер Дмитрий Певцов считает, что нужно жестко контролировать артистическую деятельность. Актер и политик предлагает ввести строгий контроль в сфере искусства. Недавно актер и депутат Дмитрий Певцов вошел в состав группы по расследованию антироссийских действий. Теперь он предложил контролировать искусство в России. Певцов считает, что государство имеет полное право контролировать все те произведений искусства, на которые выделяются бюджетные деньги.«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства - это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя. И то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких «клопов» у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах», - цитирует Певцова «Парламентская газета». По его мнению, для этого необходимо создать специальную группу экспертов, в которую будут входить психологи и представители религиозных конфессий.