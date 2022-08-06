Дочка Ренаты Литвиновой превратилась в старуху
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Дочка Ренаты Литвиновой превратилась в старуху

Дочка Ренаты Литвиновой превратилась в старуху
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой, Ульяна резко постарела. Теперь Рената снимает на чужбине фильм о костюмах известного бренда и участвует в модных показах своей дочери. Ульяна давно живет за границей, окончила престижную школу и теперь учится на дизайнера в Королевской академии искусств в Бельгии. На днях наследница выложила свое фото, на котором предстала с таким же макияжем и прической, какие носит ее знаменитая 55-летняя мать, и буквально превратилась в ее копию.
 Но если раньше это умиляло поклонников артистки, то на этот раз вызвало критику. «Тебе 21, а выглядишь, как старушка-мать»,  – написали в комментариях.  Ульяна родилась у Литвиновой от предпринимателя Леонида Добровского. Девушка с раннего возраста имела все самое лучшее.  
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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