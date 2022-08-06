Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
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Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса

Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
Актриса Елена Воробей больше не хочет, чтобы мужчина жил за ее счет. 55-летняя юмористка еще в недавнем прошлом собиралась замуж за мужчину по имени Сергей. Елена Воробей призналась, что рассталась с мужчиной из-за разного социального статуса. Звезда познакомилась с Сергеем во время гастролей. Он младше нее на три года. У пары оказалось много общего, они начали встречаться. Елена даже собиралась за поклонника замуж. Однако стремительный бурный роман не довел Воробей до алтаря. «Меня замуж выдавали, я читала про себя как фантастическую литературу, думала: «О Боже, почему?». Это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была. Мы расстались, я приняла решение», — сообщила Елена. Артистка «Аншлага» призналась, что хотела обрести женское счастье и следовала самым разным советам – устраивала прогулки под луной, делала медитации, перешла на правильное питание и отказалась от спиртного. В Сергее она увидела возможного спутника жизни, но потом поняла, что мужчина не является для нее самоцелью. «Ждать кого-то, кто тебя выгуляет, — неправильно, и я решила сама себе устроить отдых», — отметила Воробей. Комедийная артистка осознала, что они с Сергеем разные люди и не подходят друг другу. Сергей – простой госслужащий, он не может позволить себе уровень жизни, к которому привыкла Елена. К примеру, мужчина не мог сорваться и полететь с ней в отпуск, когда у нее выдавались перерывы в рабочем графике.
«Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно. Я послушала несколько лекций психолога, чтобы понять, в чем главная ошибка. Когда вдруг что-то дает сбой — не нужно искусственно сдерживать эти отношения», — цитирует «Антенна» Воробей. При этом актриса отметила, что от мужчин ей не нужны дорогие подарки. Прежде всего она ценит любовь и заботу. Звезда уверена, что многие пары разбиваются от того, что женщины готовы работать над отношениями, а мужчины считают это блажью. Теледива не теряет надежду, что еще обретет свое женское счастье. Елена не жалеет о своих браках и романах, ведь каждый из них, хоть и на миг, дарил ей радость и влюбленность. «У меня всегда простой вывод: доверяй своему сердцу. Если мне нравится человек, если мне с ним интересно, ладно, пусть еще раз обманусь, но тот период, что мы вместе, будет временем влюбленности. Что в этом плохого?» — добавила заслуженная артистка России. Елена Воробей трижды была замужем. С последним супругом, актером Андреем Кислюком, она прожила 10 лет. У звезды есть 19-летняя дочь София от отношений с бизнесменом Игорем Константиновичем. На момент романа у мужчины были жена и дети. Позже он развелся, но на звездной подруге так и не женился. Мужчина умер от перелома черепа после падения с лестницы.
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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