Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции

Юморист Евгений Петросян с женой и сыном проводит отпуск на берегу Средиземного моря. 76-летний Евгений Петросян вывез молодую жену Татьяну Брухунову и двухлетнего сына в отпуск в солнечную Турцию. Звездные супруги поселились в одном из отелей на побережье, утро они проводят на пляже, а вечерами гуляют по курорту и наслаждаются местной кухней. Один из таких моментов жена артиста запечатлела на видео, а он опубликовал забавный ролик в соцсети. Петросян попал под прицел камеры Татьяны Брухуновой, когда решил попробовать мороженное. Всем, кто хоть раз бывал в Турции, известно, как оригинально там подают это холодное лакомство – с шутками и розыгрышами. Вот и Евгений Ваганович не избежал сей участи: прежде, чем получить заветный вафельный рожок, ему пришлось пройти испытание и поймать его. В итоге от души повеселился и сам юморист, и находящиеся вокруг очевидцы его сражения с мороженнщиком. «Турецкий жонглёр мороженым!» — так окрестил Петросян смешное видео. К слову, в отличие от мужа Брухунова в отпуске никак не расслабиться, о чем свидетельствует ее агрессивное общение с подписчиками. Так, на днях Татьяна поскандалила с дизайнером, посмевшим раскритиковать ее наряд. Супруга звезды эстрады не только высказала свое возмущение в соцсети, но и не поленилась найти личную страницу обидчицы и публично ее высмеять, а также пригрозить ей судебным разбирательством за неодобрительный отзыв. Правда, в Сети нападки Брухуновой не оценили и посоветовали Татьяне спокойнее реагировать на хейтеров и больше времени уделять отдыху.