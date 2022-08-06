Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции

Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции
Юморист Евгений Петросян с женой и сыном проводит отпуск на берегу Средиземного моря. 76-летний Евгений Петросян вывез молодую жену Татьяну Брухунову и двухлетнего сына в отпуск в солнечную Турцию. Звездные супруги поселились в одном из отелей на побережье, утро они проводят на пляже, а вечерами гуляют по курорту и наслаждаются местной кухней. Один из таких моментов жена артиста запечатлела на видео, а он опубликовал забавный ролик в соцсети. Петросян попал под прицел камеры Татьяны Брухуновой, когда решил попробовать мороженное. Всем, кто хоть раз бывал в Турции, известно, как оригинально там подают это холодное лакомство – с шутками и розыгрышами. Вот и Евгений Ваганович не избежал сей участи: прежде, чем получить заветный вафельный рожок, ему пришлось пройти испытание и поймать его. В итоге от души повеселился и сам юморист, и находящиеся вокруг очевидцы его сражения с мороженнщиком. «Турецкий жонглёр мороженым!» — так окрестил Петросян смешное видео. К слову, в отличие от мужа Брухунова в отпуске никак не расслабиться, о чем свидетельствует ее агрессивное общение с подписчиками. Так, на днях Татьяна поскандалила с дизайнером, посмевшим раскритиковать ее наряд. Супруга звезды эстрады не только высказала свое возмущение в соцсети, но и не поленилась найти личную страницу обидчицы и публично ее высмеять, а также пригрозить ей судебным разбирательством за неодобрительный отзыв. Правда, в Сети нападки Брухуновой не оценили и посоветовали Татьяне спокойнее реагировать на хейтеров и больше времени уделять отдыху.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России
Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и
Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
Марина Девятова родила во второй раз
Марина Девятова родила во второй раз
Миро вместо критики засыпала похвалой Марию Шарапову
Миро вместо критики засыпала похвалой Марию Шарапову
Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции
Евгений Петросян поделился забавным видео из Турции
На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда
На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)

Топ на сегодня

А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России

Еще по теме

Евгений Петросян улетел из России с семьей
Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции
Евгений Петросян появился в Instagram
«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном улетели в Турцию