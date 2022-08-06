Файтинг Pocket Bravery выходит в начале 2023 года на Xbox

Вадим Карасев





Издательство PixelHeart и разработчики из студии Statera Studio объявили окно запуска пиксельного файтинга Pocket Bravery. Игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC в начале 2023 года, точная дата пока не называется.

Pocket Bravery — файтинг, вдохновленный Street Fighter, Fatal Fury и The King of Fighters, как описывают его разработчики. Сама игра предлагает уникальных персонажей и необычную боевую систему. Разработчики отмечают, что файтинг Pocket Bravery «разработан с упором на высокоуровневых игроков».

Ниже можно посмотреть геймплей Pocket Bravery, проект также предлагают опробовать бесплатно в Steam в рамках демо-версии.

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