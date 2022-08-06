"Фигура божественна": Петросян заснял молодую жену на пляже в купальнике, восхитив поклонников
33-летняя Татьяна Брухунова восхитила своих поклонников. Супруга Евгения Петросяна опубликовала в соцсетях пикантные фото в купальнике, похваставшись своей фигурой. При этом автором фото стал не кто иной, как сам комик.
На фото Татьяна Брухунова приняла выгодные позы, позируя в закрытом купальнике черного цвета с кошачьей мордочкой на груди.
"Плечи мои свою порцию славы уже получили пришло время остального! P.S И для тех, кого все еще интересует: кто меня фотографирует?! Ответ на фото", - написала блогерша.
Судя по всему, женщина намекнула на тень снимающего - по ней можно понять, что автором фото был не кто иной, как сам Евгений Петросян.
Подписчики Татьяны Брухуновой оценили ее откровенную фотосессию. "Какая вы стройная", "Фотографу — браво, молодец", "Очень красивая, женственная фигура", "Прекрасные снимки, Евгений Ваганович молодец", "Вы красотка, фигура божественная", "Вот повезло же Вам с фотографом! Идеальные кадры", - написали поклонники.
Стоит отметить, накануне Татьяна Брухунова также опубликовала провокационное видео, на котором обнажила грудь в публичном месте, сняв купальник.Татьяна Брухунова (жена Петросяна) также опубликовала провокационное видео, на котором обнажила грудь в публичном месте, сняв купальник.
Сексолог рассказала о неудовлетворенности молодой жены Петросяна
О романе Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, которой недавно исполнилось 33 года, стало известно во время его развода с юмористкой Еленой Степаненко.
Сексолог Ольга Кетоева заявила "Экспресс газете", что известный комик в реальности "уже давным-давно не тот "жеребец", каким его хочет представить перед публикой Татьяна".