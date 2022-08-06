"Фигура божественна": Петросян заснял молодую жену на пляже в купальнике, восхитив поклонников

Вадим Карасев

33-летняя Татьяна Брухунова восхитила своих поклонников. Супруга Евгения Петросяна опубликовала в соцсетях пикантные фото в купальнике, похваставшись своей фигурой. При этом автором фото стал не кто иной, как сам комик.

На фото Татьяна Брухунова приняла выгодные позы, позируя в закрытом купальнике черного цвета с кошачьей мордочкой на груди.



33-летняя Татьяна Брухунова восхитила своих поклонников фотоснимками на пляже

"Плечи мои свою порцию славы уже получили пришло время остального! P.S И для тех, кого все еще интересует: кто меня фотографирует?! Ответ на фото", - написала блогерша.

Судя по всему, женщина намекнула на тень снимающего - по ней можно понять, что автором фото был не кто иной, как сам Евгений Петросян.

Подписчики Татьяны Брухуновой оценили ее откровенную фотосессию. "Какая вы стройная", "Фотографу — браво, молодец", "Очень красивая, женственная фигура", "Прекрасные снимки, Евгений Ваганович молодец", "Вы красотка, фигура божественная", "Вот повезло же Вам с фотографом! Идеальные кадры", - написали поклонники.

Стоит отметить, накануне Татьяна Брухунова также опубликовала провокационное видео, на котором обнажила грудь в публичном месте, сняв купальник.

Татьяна Брухунова (жена Петросяна) также опубликовала провокационное видео, на котором обнажила грудь в публичном месте, сняв купальник.Сексолог рассказала о неудовлетворенности молодой жены Петросяна

О романе Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, которой недавно исполнилось 33 года, стало известно во время его развода с юмористкой Еленой Степаненко.

Сексолог Ольга Кетоева заявила "Экспресс газете", что известный комик в реальности "уже давным-давно не тот "жеребец", каким его хочет представить перед публикой Татьяна".



Единственное, что может этих двоих связывать со словом "секс", это сделанные на заказ фото и посты, под которыми они сами и пишут про этот свой "безудержный" секс <...> В данной семье возраст (более чем на 40 лет старше) играет важную и главную роль в неудовлетворенности жены!