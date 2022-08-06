Филипп Киркоров признался, почему его бросила Алла Пугачева
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Филипп Киркоров признался, почему его бросила Алла Пугачева

Филипп Киркоров признался, почему его бросила Алла Пугачева
Певец Филипп Киркоров рассказал об истинных причинах расставания с Примадонной. Артист сам познакомил Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным. Певец на тот момент и не подозревал, что в скором времени Примадонна уйдет от него к юмористу. На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом обиды у Киркорова к Галкина нет. Артист считает, что все произошло так, как должно было быть. «Я не уделял такой роскошной женщине должного внимания, а вместо этого строил карьеру и заигрался в звездность», - заявил Киркоров в одном из интервью. Алла и Максим не скрывали свой роман, а злые языки уверяли, что их союз — это очередной пиар. Никто не мог поверить в искренность пары с разницей в 28 лет.    
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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