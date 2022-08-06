Фонтан из сточных вод в шесть этажей забил в Санкт-Петербурге и попал на видео
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Фонтан из сточных вод в шесть этажей забил в Санкт-Петербурге и попал на видео

Фонтан из сточных вод в шесть этажей забил в Санкт-Петербурге и попал на видеоВ Санкт-Петербурге на пересечении улиц забил фонтан из сточных вод высотой в шесть этажей

Фонтан из сточных вод забил на пересечении улиц Планерная и Савушкина в Санкт-Петербурге и попал на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.

На кадрах видно, как столб из воды пробивается из под земли и достигает высоту шестиэтажного дома.

Сообщается, что причиной аварии в канализации стало большое количество осадков. Специальные службы проводят работы по устранению последствий аварии.

Ранее на видео попал мощный ураган, обрушившийся на город Ейск на побережье Азовского моря. На кадрах видно, как мощный ураган вырывает с корнем деревья, которые падают на проезжую часть. Отмечается, что из-за поднявшейся пыли резко ухудшилась видимость на дорогах. Уточняется, что данных о пострадавших от непогоды не поступало, городские службы ликвидируют последствия урагана.

В конце июля на Москву обрушился сильнейший тропический ливень с грозой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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