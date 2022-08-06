Forbes: каждая криптобиржа в США попала под прицел SEC
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Forbes: каждая криптобиржа в США попала под прицел SEC

Forbes: каждая криптобиржа в США попала под прицел SEC


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приступила к изучению деятельности каждой зарегистрированной в стране криптовалютной биржи. Об этом Forbes сообщил помощник сенатора Синтии Ламмис.


По его словам, расследование регулятором работы Coinbase является лишь верхушкой айсберга. По другим биткоин-биржам процесс идет на различных стадиях. Согласно СoinGecko, в США зарегистрировано 40 платформ.


Неназванный высокопоставленный сотрудник одной из компаний подтвердил, что против некоторых ведомство подаст иск. Также он не исключил, что статус ценной бумаги могут получить форки биткоина вроде Litecoin.


В SEC не ответили на запрос журналистов.


Помощник сенатора подчеркнул, что ведомство Гэри Генслера срочно хочет завершить свой спор с CFTC касательно мандата на надзор за криптокомпаниями. Если агентства не решат этот вопрос самостоятельно, в процесс может вмешаться Конгресс, который отдает предпочтение подходу ведомства Ростина Бенама, добавил он.


В беседе член команды Ламмис дал понять, что этот диалог носил не особенно плодотворный характер.  


Ситуацию обострил иск SEC против экс-сотрудника Coinbase и его сообщников из-за инсайдерской торговли. Ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты использовали в своих операциях, в качестве ценных бумаг.


Позднее Гэри Генслер заявил о разработке способов регистрации цифровых активов как инвестиционных контрактов и об активизации усилий по регистрации криптовалютных платформ. В мае чиновник предупредил о возможном преследовании незарегистрированных биткоин-бирж.


В CFTC раскритиковали иск SEC к бывшему сотруднику Coinbase.


В июле группа сенаторов представила Закон о защите прав потребителей цифровых товаров. Он обязывает фирмы, которые предлагают торговлю цифровыми активами, зарегистрироваться в CFTC.


Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид отметил, что законопроект дополняет предыдущие инициативы Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд, а также Ро Ханны. Его также поддержал Бенам.


Собеседник Forbes оценил вероятность одобрения каждого из законопроектов до конца года менее чем в 50%.  


Напомним, в CFTC анонсировали создание Управления технологических инноваций, которое займется регулированием индустрии.


Ранее Binance.US провела делистинг токена AMP из-за дела SEC против Coinbase.


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# Экономика cftc, sec, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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