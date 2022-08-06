Французский ученый извинился за сообщение, в котором выдал колбасу за фото звезды

Вадим Карасев

Французский ученый Этьен Клайн принес извинения за то, что выдал фото ломтика колбасы за снимок звезды Проксима Центавра - изображение он разместил в Twitter, заявив, что фото якобы сделано телескопом "Джеймс Уэбб".

На фотографии - испанская колбаса. Однако Клайн написал, что это небесный объект, а также восхищался детализацией изображения. Только спустя некоторое время он признался в розыгрыше, когда фото уже стало вирусным.

"Я приношу извинения перед теми, кого мой розыгрыш, в котором не было ничего оригинального, мог шокировать. Его целью был всего лишь призыв к осторожности с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе".

Напомним, что красный карлик Проксима Центавра - это ближайшая к Солнцу звезда. В ее системе не менее трех планет.

Проксима Центавра — красный карлик, ближайшая к Солнцу звезда

Телескоп "Джеймс Уэбб" - совместный проект Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза. Он был запущен 25 декабря 2021 года. На создание телескопа ушло свыше 20 лет. Конечная стоимость проекта составила $10 млрд. Он стал одним из самых дорогих космических проектов в мире. Первые снимки "Джеймс Уэбб" передал Земле в феврале.