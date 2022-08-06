Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Вадим Карасев

Начинается вторая неделя августа. Она будет разительно отличаться от первой, так как астрологических событий будет намного больше. Старайтесь следовать простым рекомендациям экспертов, чтобы обходить стороной все возможные препятствия на пути.

Настало время взять свою жизнь под контроль. Планеты и звезды помогут вам в этом, причем уже с первых дней недели. Также полезными в этом направлении будут четыре действенные установки. Они помогут вам стать счастливее и понять, чего вы хотите, куда вам нужно дальше двигаться. Одно ясно совершенно точно — нельзя сидеть без дела и ждать, пока что-то хорошее произойдет само по себе.

Овен

Овнам на этой неделе нужно как можно больше времени посвящать простому общению. Важно находиться среди приятных людей. В деловой и любовной сферах можно воспользоваться тремя сильными методиками расположения к себе любого человека. Не исключено, что в конце недели или в ее самом начале Овнов будет ждать приятный визит или встреча. Некоторые люди будут сами тянуться к представителям данного Знака, поэтому им стоит быть готовыми к вниманию со стороны. Это очень яркая и позитивная неделя, на которой Овнов будет ждать много удачи в самых разных делах.

Телец

На этой неделе будут дни, когда звезды и планеты высветят в Тельцах как самые лучшие, так и самые худшие их черты. Неблагоприятным днем можно считать лишь 12 августа. В этот день Тельцы как раз-таки с высокой вероятностью станут худшей версией себя. Причиной станет суперлуние в Водолее. Не стоит переживать, если в пятницу все пойдет наперекосяк, ведь в субботу и воскресенье нас ожидают два очень благоприятных астрологических события — максимум потока Персеиды и противостояние Солнца с Сатурном. Как бы не прошла эта неделя. Завершится она хорошо.

Близнецы

Близнецы, относящиеся к так называемым мутабельным Знакам Зодиака, начнут эту неделю с очень благоприятной ноты. Они смогут преуспеть сразу во всех направлениях, что даст им дополнительную мотивацию и силу. Не исключено, что представители данного Знака смогут найти для себя новый пример для подражания. Это будет человек, который вдохновит их на что-то важное — например, на смену работы или на какую-то покупку, новое увлечение. Близнецов ждет время открытий и максимально приятных эмоций, из-за которых это время запомнится на очень долгий срок.

Рак

Ракам с 8 по 14 августа предстоит больше времени проводить за работой, делами. Некоторые проекты и проблемы будут очень энергозатратными, поэтому перво-наперво астрологи советуют всем людям этого Знака следовать восьми правилам здорового и крепкого сна, чтобы эффективно отдыхать и очищать сознание от скверных мыслей и ненужных переживаний. Астрологи советуют оставаться вовлеченными во всё и вся каждый день. Важно не фокусироваться на чем-то одном, а пытаться преуспеть сразу во всех направлениях. У Раков все будет получаться, если они не будут переживать попусту.

Лев

Львы относятся к звездным трудоголикам. Эти люди порой не знают меры в работе, а на этой неделе нужно уметь отдыхать и расслабляться. Важно менять обстановку и заниматься чем-то интересным как на рабочем месте, так и дома, в пути, с друзьями. Единственный способ избавиться от любого искушения — это поддаться ему, но важно помнить, что искушение искушению рознь. Нельзя поддаваться деструктивным привычкам и желаниям. Сейчас Львам нужно быть максимально собранными и здоровыми эмоционально и физически. Чем больше вредных привычек они победят, тем будет лучше.

Дева

Звезды и планеты дадут Девам все необходимое для достижения успеха в любви, в делах, работе и финансовой сфере. Единственное, чего у Дев не будет, так это стабильно сильной интуиции. Простая медитация исправит это, развив дар ясновидения. Также астрологи советуют людям данного Знака немного сдерживать свои эмоции. Если этого не делать, это сильно может ударить по их кошельку, репутации и настроению. Главным врагом Дев с 8 по 14 августа станет трусость. Если чего-то очень хочется, нужно идти навстречу этому — без страха и самоупреков.

Весы

У каждого человека есть свои самые противные и неприятные привычки. Весы — не исключение в этом плане. На этой неделе ночные покровители помогут представителям данного Знака победить свои ужасные привычки, стать лучше и свободнее. Также стоит помнить о том, что скорее всего Вселенная внесет некоторые коррективы в жизнь этих людей. Им нужно быть готовыми к любому повороту событий. Также важно не забывать, что серьезность — последнее прибежище заурядности. Любую проблему нужно встречать с улыбкой.

Скорпион

Скорпионов будет сложно сломить. Эти люди в период с 8 по 14 августа будут очень сильными, целеустремленными и энергичными. Недостаток удачи нивелировать можно будет посредством использования числа-талисмана. Также определенный объем удачи Скорпионам принесет умение сохранять спокойствие в трудных ситуациях. Проявив мягкость там, где необходима решительность, люди данного Знака Зодиака рискуют утратить возможность для достижения успеха. Астрологи рекомендуют не сходить с выбранного пути и не бояться перемен.

Стрелец

Стрельцам в этот период важно заняться своим здоровьем. Ранее мы рассказывали о старинных правилах долголетия, про которые важно помнить сейчас. Также Стрельцам нужно обрести свежий взгляд на жизнь. Для этого важно общаться с новыми людьми, читать книги, смотреть полезные видео. Еще в этом плане полезными будут новые увлечения. Ночные светила помогут людям данного Знака оптимизировать рабочий процесс, так что лучше не пасовать перед трудностями. Любая неурядица в данный период станет решаемой.

Козерог

Козерогам стоит как можно реже думать о плохом, а также поменьше корить себя за прошлые ошибки. Это может привести к самосглазу, несмотря на то, что планеты и звезды сейчас в крайне положительном настроении. Текущее положение ночных светил крайне выгодно для Козерогов в плане начала новых дел. Главной задачей людей данного Знака является осознание того факта, что судьба — это не дело случая, а результат нашего с вами выбора. Козероги сами ответственны за то, что происходит или будет происходить в период с 8 по 14 августа.

Водолей

Последствия решений, принятых сейчас, в эти семь дней, будут весьма долгоиграющими. Их отголоски Водолеи смогут ощутить через месяц, полгода и даже через год. Не нужно бояться конфликтовать с людьми, поскольку ссоры и споры могут улучшить энергетику. Главное сейчас — не расставаться и не сжигать мосты. Не стоит давать возможность разногласиям мешать построению любви, дружбы. Астрологи настоятельно советуют Водолеям запастись терпением. Если этого не сделать, то можно будет потратить уйму сил и нервов, а это энергетическое расточительство до добра точно не доведет.

Рыбы

Рыбы, будучи типичными меланхоликами по Знаку Зодиака, склонны драматизировать и преувеличивать проблемы. На этой неделе важно избавиться от этой склонности к переживаниям и мнительности. Также астрологи советуют начать неделю с уборки. В чистом доме будет более эффективным отдых и работа. Шансы на успех в деловой и финансовой сфере 50 на 50, зато в любви вероятность успеха намного выше. Рыбы на пороге приятных открытий и новых знакомств. Всем, кто хочется стать успешнее, придется бороться с ленью и прокрастинацией.