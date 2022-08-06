Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вновь стали родителями

Вадим Карасев

У Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона родился сын — об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из окружения знаменитостей. Это второй общий ребенок бывших возлюбленных, у них также есть 4-летняя дочь Тру.

Инсайдер отметил, что телезвезда и баскетболист в настоящий момент не состоят в романтических отношениях, их связывает только совместное воспитание детей.

О том, что Хлое и Тристан ждут второго ребенка, стало известно в июле. По данным инсайдеров, знаменитости окончательно расстались вскоре после того, как решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Причиной стало то, что от спортсмена родила сына девушка по имени Марали Николс, с которой Тристан изменил Хлое.

Все это особенно грустно из-за того, что Хлое так хотела мальчика. И тут эта девушка рожает гребаного сына? Какая-то случайная женщина, с которой у него был секс на одну ночь? Пошел он к черту!

— сказала Ким Кардашьян в одном из эпизодов нового шоу о звездном семействе, которое недавно вышло на платформе Hulu.





Тристан Томпсон

Ранее Хлое и Тристан уже расходились из-за многочисленных измен баскетболиста. После этого они предприняли попытку возобновить отношения, но она оказалась неудачной.

Ольга Петелина