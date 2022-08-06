Игорь Николаев показал, как выглядит Хазанов, перебравшийся из России в Латвию

Музыкант Игорь Николаев поделился фото с коллегами и друзьями, среди которых оказался и Геннадий Хазанов. 76-летний Геннадий Хазанов попал в список звезд, покинувших Россию. Но его имя не входит в число тех, кого презрительно называют предателями Родины. Может потому, что уже несколько месяцев находясь в Латвии, сатирик продолжает числиться в театре. В «Ленкоме» говорят, что сейчас артист не может вернуться домой, не уточняя при этом причину. Вполне возможно, он просто серьезно болен и проходит лечение. Ранее сообщалось, что он перенес операцию на сердце. Версия подтверждается недавним снимком Игоря Николаева, размещенным в его микроблоге. На фото сам певец, Кристина Орбакайте, композитор Игорь Матвиенко и Геннадий Викторович. Можно заметить, что сатирик очень сильно осунулся, хотя и старается выглядеть бодро.У Геннадия Хазанова неподалеку от Риги есть свое жилье. По предварительным оценкам, оно может стоит порядка 35 миллиона рублей. В свое время многие российские артисты обзавелись недвижимостью в Прибалтике, считая ее выгодным капиталовложением. К тому же это облегчало получение шенгена, гарантирующего свободное перемещение по Европе. Кто не успел или не захотел покупать себе виллу на берегу Балтийского моря, так это Алла Пугачева. Она посчитала, что дешевле снимать дом в курортной Юрмале на время отдыха, чем содержать его круглый год.