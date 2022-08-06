Инсайдер: Eidos Montreal хочет вернуться к Deus Ex и затмить Cyberpunk 2077

Вадим Карасев





Поклонники серии Deus Ex давно ждут анонс новой игры серии, но студия Eidos Montreal занимается другими франшизами. Однако, скоро команда перейдет под контроль нового издательства, ранее в этом году стало известно, что Eidos Montreal (и некоторые другие команды Square Enix) переходит под контроль Embracer Group — сделка должна быть окончательно закрыта в сентябре этого года.

Студия Eidos Montreal хочет после перехода под контроль нового издательства заняться разработкой Deus Ex, которая сможет затмить Cyberpunk 2077, предложив игрокам то, что не смогла команда CD Projekt RED. Об этом заявил известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Game Mess Mornings:

Я слышал слухи о том, что студия [Eidos Montreal] хочет немедленно заняться Deus Ex. Они хотят вернуться к франшизе, их цель — сделать то, чего не смог Cyberpunk 2077. Посмотрим, произойдет ли это — еще рано говорить, кто знает, во что это обернется. Но об этом нельзя было даже говорить, когда студия была частью Square Enix.

Напомним, последняя часть Deus Ex вышла в 2016 году — это был проект Deus Ex: Mankind Divided.