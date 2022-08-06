Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала

3 августа член рабочей группы ГРАД Дмитрий Кузнецов, в числе прочих деятелей культуры как Александр Молочников и Александр Васильев, предложил уволить с Первого канала и Ивана Урганта. Он убежден, что на такие крайние меры нужно пойти, если мужчина не принесет извинения за свои прежние политические высказывания. Ургант не стал ждать с ответом и опубликовал в своем Телеграмм-канале обращение к депутатам ГРАДа.

«Я внимательно пересмотрел все видеоматериалы по первому заседанию ГРАДа, - пишет Иван Ургант, - и считаю все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными».

При этом телеведущий захотел «посодействовать» и внес свои «рациональные предложения» в деятельность группы. Так, он предложил увольнять не только самих указанных лиц, но и их родственников «с возможностью последующего отречения». Также ведущий предложил изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме одного, под названием «Back in USSR» («Назад в СССР»).

Иван Ургант припомнил, что член этой же партии «Справедливая Россия – За Правду» совсем недавно получил реальный тюремный срок (10 лет), за рекордную взятку более чем в 3 млрд/ рублей.





«Предлагаю освобождать от заседания тех членов партии, - намекает на данную ситуацию Ургант, - кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

В Телеграмм-каналах сообщается, что с этим депутатом произошла довольно курьезная история. На оглашение приговора обвиняемый не явился по уважительной причине: он был занят заранее запланированными встречами. И сейчас депутат до сих пор остается на свободе, так как пока не лишен депутатской неприкосновенности.

Далее Иван предлагает ГРАДу переименоваться в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, ибо прежняя аббревиатура «не передает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться депутатам».









И, последнее предложение – в качестве гимна использовать песню Евдокимова «Фантазер».

Напомним, что рабочая группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) начала свою деятельность с 3 августа – именно тогда в Госдуме состоялось первое заседание. Создание данной группы было инициировано партией «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), ее главная цель – исправление кадровой политики государства в сфере культуры.