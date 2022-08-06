Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала

Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала

Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала

3 августа член рабочей группы ГРАД Дмитрий Кузнецов, в числе прочих деятелей культуры как Александр Молочников и Александр Васильев, предложил уволить с Первого канала и Ивана Урганта. Он убежден, что на такие крайние меры нужно пойти, если мужчина не принесет извинения за свои прежние политические высказывания. Ургант не стал ждать с ответом и опубликовал в своем Телеграмм-канале обращение к депутатам ГРАДа.

«Я внимательно пересмотрел все видеоматериалы по первому заседанию ГРАДа, - пишет Иван Ургант, - и считаю все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными».

При этом телеведущий захотел «посодействовать» и внес свои «рациональные предложения» в деятельность группы. Так, он предложил увольнять не только самих указанных лиц, но и их родственников «с возможностью последующего отречения». Также ведущий предложил изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме одного, под названием «Back in USSR» («Назад в СССР»).

Иван Ургант припомнил, что член этой же партии «Справедливая Россия – За Правду» совсем недавно получил реальный тюремный срок (10 лет), за рекордную взятку более чем в 3 млрд/ рублей.


«Предлагаю освобождать от заседания тех членов партии, - намекает на данную ситуацию Ургант, - кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

В Телеграмм-каналах сообщается, что с этим депутатом произошла довольно курьезная история. На оглашение приговора обвиняемый не явился по уважительной причине: он был занят заранее запланированными встречами. И сейчас депутат до сих пор остается на свободе, так как пока не лишен депутатской неприкосновенности.


Далее Иван предлагает ГРАДу переименоваться в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, ибо прежняя аббревиатура «не передает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться депутатам».



И, последнее предложение – в качестве гимна использовать песню Евдокимова «Фантазер».

Напомним, что рабочая группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) начала свою деятельность с 3 августа – именно тогда в Госдуме состоялось первое заседание. Создание данной группы было инициировано партией «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), ее главная цель – исправление кадровой политики государства в сфере культуры.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Кошачий фильм ужасов
Кошачий фильм ужасов
Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас интересны другие вещи»
Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вновь стали родителями
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вновь стали родителями
В Германии придумали способ обойтись без российского газа
В Германии придумали способ обойтись без российского газа
Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала
Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого
МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter
МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к
По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах
По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега
"Концепция Римленда": на Западе предложили возродить старый метод борьбы с Россией
"Концепция Римленда": на Западе предложили возродить старый
«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских городов
«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских
Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве собственного сына
Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве
В Citigroup назвали преимущества перехода Ethereum на PoS
В Citigroup назвали преимущества перехода Ethereum на PoS

Топ на сегодня

Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х

Еще по теме

В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего
Иван Ургант выступил с заявлением после того, как в Госдуме предложили его уволить
Иван Ургант потерял свое шоу
Прилепин дал совет Урганту