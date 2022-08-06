Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов

Ведущий и актер Иван Ургант сделал свое предложение. 44-летний телеведущий высмеял инициативу группы по расследованию антироссийской деятельности. Иван Ургант сделал официальное заявление. Шоумен возглавил список «агентов иностранного влияния» — известных людей, которые выступают против проведения специальной военной операции на Украине. Инициатива создания этого списка принадлежит партии «Справедливая Россия — За правду». А главным идеологом инициативной группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) стал писатель Захар Прилепин. Список «неугодных» опубликован на сайте. Там в левой колонке указаны «агенты иностранного влияния», возле которых опубликован портрет якобы покрывающего его «приспешника» из госструктур. Активисты объявили «агентом» ведущего программы «Вечерний Ургант». «Выразил недовольство СВО почти сразу. И отбыл за границу», — указали депутаты. Его пособником назвали гендиректора Первого канала Константина Эрнста. «Продолжает договорные отношения с не поддерживающими СВО ведущими», — сообщили парламентарии. В списке также оказались режиссер Александр Молочников и группа «Би-2».Партнер Сергея Светлакова в фильме «Ёлки» отреагировал на создание этого списка. Иван в свойственной ему ироничной манере сделал заявление: «Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений: Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения. Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR». Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества. Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер»». Ургант сопроводил это свое заявление красноречивым снимком. Артист позировал с книгой Захара Прилепина «Восьмерка». Писатель сделал на ней дарственную надпись: «Ивану Урганту с уважухой. Всех благ. Захар Прилепин. 2012 г.». Накануне беллетрист заявил о том, что телеведущий готовится вернуться в эфир. «В коридорах «Останкино» Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе», — сообщил Прилепин.