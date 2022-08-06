Ивану Урганту сделали заманчивое предложение
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Ивану Урганту сделали заманчивое предложение

Ивану Урганту сделали заманчивое предложение
Известный писатель сделал ведущему и актеру Ивану Урганту интересное предложение. Захар Прилепин не смог пройти мимо публикации Ивана Урганта в соцсетях, где он держит книгу с его автографом. Публицист сделал заманчивое предложение телеведущему, пообещав взамен приятный подарок.
«Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят», — высказался общественный деятель. Ранее Захар Прилепин обратил внимание, что Иван Ургант был замечен в Останкино за работой над новым проектом. Публицист заявил, что его подташнивает от всего, что происходит вокруг.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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