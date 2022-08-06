Яна Поплавская едва не умерла, пытаясь похудеть

Актриса Яна Поплавская рассказала о неудачном опыте похудения. В молодые годы артистка стремилась быть худой и делала все для этого. Так, после родов Яна Поплавская принимала таблетки для похудения, и это чуть было не стоило ей здоровья и даже жизни. Проблемы с фигурой у Яны Евгеньевны начались после вторых родов. Тогда она считала себя слишком полной и мечтала об идеальных формах. Диеты и спорт показались для Поплавской слишком сложным решением, поэтому она отчаялась на сомнительные средства для похудения. «Я считала, что надо придерживаться социальных клише, я должна быть очень-очень худой, такой, какой я была до вторых родов. Кстати, родив первого ребенка, я боролась за то, чтобы поправиться. Мой первенец появился, когда мне было 17 лет, спустя пару месяцев стала весить 38 килограммов. Это было настолько ужасно и некрасиво, что папа говорил, мол, надо что-то делать. Я выпила большое количество гоголя-моголя, пивных дрожжей. И только потом, через года два, я пришла к весу в 45 кг.После вторых родов хотела быстрее выйти на работу. За время этой беременности набрала 30 кило. Я была большим белым кораблем. Мне позвонила подруга и говорит — вот есть таблетки. Мне привезли их. На протяжении двух недель я не спала, абсолютно уверена, что там наркотическая составляющая. Нравилось, что похудела. На третью неделю поняла, что мне плохо, но я продолжала принимать таблетки», — вспомнила 55-летняя актриса на передаче «Пусть говорят» на Первом канале. В один прекрасный день Поплавская попросту не смогла встать. Тогда-то она и забила тревогу. «Мне было тяжело, у меня тряслись руки. Ночью поняла, что не могу дойти до туалета. В этот момент муж позвал ко мне врача. Она увидела меня, померила давление и решила звать скорую. Я боялась, что все узнают, мол, я пила таблетки. В итоге доктор сделала мне капельницы. Судороги продолжались. Я сказала — вот все так плохо, попросила мужа привести ко мне детей. Понимала, что все чудовищно», — продолжила артистка. В итоге Яну Евгеньевну откачали, а она после этого случая зареклась худеть. Сегодня Поплавская принимает себя такой, какая она есть, и предостерегает тех, кто мечтает похудеть любой ценой от страшных последствий.