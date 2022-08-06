Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко прокомментировала "газовые распри стран Евросоюза и России", отметив, что цены на топливо бьют рекорды, но Запад не хочет повлиять на урегулирование проблемы с поставкой турбины для "Северного потока".

"Цены на газ в Европе держатся в пределах рекордных значений, а урегулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" западные власти не хотят", - отметила эксперт.

Гавриленко напомнила, что в середине июня "Газпром" снизил поставки газа по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой компании Siemens Energy. Российская компания еще в мае планировала получить двигатель для газопровода, который находился на ремонте в Канаде, о чем сообщил зампредседателя правления ОАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Задержка связана с путаницей западных властей в своих же бюрократических процедурах. Изначально установку отказались вывозить из Канады в связи с санкциями, введенными против России. После Канада и Германия договорились доставить турбину в ФРГ, в обход собственных ограничений, нарушая контрактные обязательства между компанией "Газпром" и Siemens Energy.

"Там агрегат застрял из-за бумажной волокиты. Далее турбина загадочным образом потерялась. Представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что "Ее [турбины] физическое местонахождение неизвестно", а на следующий день она чудесным образом нашлась канцлером Германии Олафом Шольцем", - отмечает эксперт.

Сейчас и Олаф Шольц, и Siemens Energy заявляют о полной готовности турбины к транспортировке, но обвиняют Россию, что ее компания не принимает участия в возврате.

"Но "Газпром" не собирается играть по правилам немецких властей, нарушая контрактные обязательства, в отличие от Siemens. Концерну, по его словам, необходимо получить не только документы о техническом состоянии турбины, но и гарантии неприменения европейских санкций, а полученная газовой компанией документация только создает дополнительные вопросы и не снимает ранее обозначенные риски. Неопределенная позиция других стран Евросоюза и Великобритании создает возможность для некоторых юридических препятствий, в том числе для работы других газотурбинных двигателей КС "Портовая", именно потому Россия справедливо настаивает на решении накопившихся проблем", - уверена эксперт.