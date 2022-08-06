Юлия Меньшова в ужасе, что ушедшие из России бренды возвращаются
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Юлия Меньшова в ужасе, что ушедшие из России бренды возвращаются

Юлия Меньшова в ужасе, что ушедшие из России бренды возвращаются
53-летняя ведущая и актриса Юлия Меньшова готова стать пользователем этих бутиков. Дочь Веры Алентовой привыкла честно выражать свою позицию. Она открыто высказывает свое мнение на разные вопросы. Сегодня Юлия узнала о возвращении на российский рынок испанского ювелирного бренда Tous, который одним из первых прервал работу из-за западных санкций. Теперь продажи возобновились как онлайн, так и оффлайн.  Как выяснилось, работа ведется через официального партнёра в России — Rashel Group. Юлия получила рассылку от магазина с сообщением о том, что ее ждут подарки и выгодные цены. «Я была частой клиенткой этой фирмы, поскольку в целом очень люблю разные украшения, что заметно невооруженным глазом. Но честно признаться, теперь — не знаю... Не уверена», — пояснила Меньшова.
Бывшая ведущая шоу «Сегодня вечером» заявила, что ее оскорбляют снимки огромных очередей из магазинов, которые объявили о закрытии и финальных распродажах. «Этот нездоровый ажиотаж каждый раз является отчего-то самым серьезным напоминанием о 90-х, когда мы так часто с потрясающей легкостью обменивали чувство собственного достоинства на очередные «яркие бусики»», — считает теледива. Однако сама Юлия не приемлет такое отношение и не собирается больше ничего покупать у брендов, задумавших вернуться. «Очень сожалею, что для большинства моих соотечественников вопрос самоуважения не является столь же значимым. Так что буду искать альтернативные ювелирные компании. Тем более, что выбор в сегодняшнем мире вообще-то огромный», — резюмировала наследница звездной династии.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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