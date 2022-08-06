Юрист рассказал россиянам о рисках списания денег
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Юрист рассказал россиянам о рисках списания денег

Юрист рассказал россиянам о рисках списания денегЮрист Уткин: банк, судебные приставы или налоговая инспекция могут списать деньги с карты

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал россиянам о том, кто может на законных основаниях списать денежные средства с карты. В их числе — сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в кредитную организацию с исполнительным листом. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Сам банк может автоматически списывать со счета деньги за услуги или кредитные платежи по договору с клиентом. Также списание средств с привязанного к карте счета на основании решения суда и исполнительного листа может быть совершено Федеральной службой судебных приставов. Если должник не соглашается погасить долг добровольно, списать приставы могут и исполнительский сбор.

Списать средства со счета без разрешения при наличии долга по налогам может налоговая инспекция — также после получения решения. «Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам», — заключил юрист.

27 июля Минфин предложил обложить налогом уехавших за границу и работающих удаленно россиян. Если россиянин проживает вне пределов России более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом и с него снимается обязательство уплачивать российский налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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