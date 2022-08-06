Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи
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Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи

Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в СочиГлава Чечни Кадыров в Сочи обсудил с Шойгу вопросы о наступательных действиях армии РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Сочи провел неформальную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, они обсудили вопросы о наступательных действиях армии России. Подробности приводятся в Telegram-канале Кадырова.

Он пояснил, что Шойгу высоко оценил работу чеченских бойцов в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

«В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле все обстоит намного сложнее и серьезнее», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что российская сторона стремится свести к минимуму число жертв среди мирного населения в рамках выполнения спецоперации. «Наше командование весьма успешно справляется с этой большой ответственностью. Мы всецело поддерживаем политику верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров рассказал президенту Путину о выполняющих задачи на Украине чеченских солдатах.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России и Кадыров в Сочи обсудили социально-экономическое развитие Чечни.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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