Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях
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Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях

Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях

Во многих регионах нашей страны погодные условия, которые устанавливаются к концу лета, не позволяют помидорам дозревать естественным путем. Если в конце августа стоит дождливая погода, а в огороде еще много зеленых томатов, их лучше сорвать с куста и положить на дозревание, в процессе которого они станут спелыми. Это несложно сделать, если соблюдать некоторые правила их сбора и хранения.

Как снимать с куста недозревшие помидоры


Опытные огородники знают, что недозревшие помидоры на грядках не являются поводом, чтобы переживать за урожай. Их можно собрать в стадии неполной спелости и обеспечить искусственное дозревание в домашних условиях. Делать это следует тогда, когда помидоры имеют размер, соответствующий своему сорту, но еще не покраснели из-за недостатка солнца, сырой погоды или температуры ниже 5°С.

Также причиной преждевременного снятия с куста недозревших помидоров может стать их поражение грибковыми заболеваниями, которые усиливаются в сырую погоду. В этом случае становится понятно, что лучше сохранить урожай методом дозревания, чем его совсем потерять.

Как правильно собирать недозревшие помидоры


Срывать с кустов недозревшие помидоры следует раз в несколько дней, выбирая при этом самые крупные, но еще не достигшие стадии спелости. Мелкие томаты следует оставлять на кустах, так как в искусственных условиях они не дозревают. Показателем для сбора недозревших плодов являются:

  • размер, соответствующий этому сорту;
  • состояние молочной зрелости, при которой плоды приобретают беловатый цвет;
  • полностью дозревшие семена в плодах.

Сбор помидоров производят ранним утром в сухую, теплую погоду. Срезают томаты с куста вместе с плодоножкой при помощи ножниц. Больные и поврежденные плоды выбрасывают или сразу же отправляют на переработку, так как для хранения они не пригодны.

Как ускорить дозревание плодов в домашних условиях


Собранные помидоры следует сразу же очистить от грязи и рассортировать по размеру и степени зрелости. Для предупреждения развития грибковых заболеваний сразу же после сбора их на 1-2 минуты опускают в теплую воду, нагретую до температуры +60°С. После этого плоды вытирают насухо и отправляют на дозревание, используя один из следующих способов.

  • Традиционным считается простой способ дозревания томатов — в ящиках или корзинах, сложенных в несколько рядов. Их оставляют в помещении с хорошим проветриванием при температуре 20-25°С. В период созревания плоды перекладывают и осматривают не реже двух раз в неделю, спелые и поврежденные убирают.
  • Второй способ заключается в дозревании помидоров на кустах, когда их вместе с недозревшими томатами и корнями выкапывают и подвешивают в сухом помещении. Между подвешенными кустами оставляют некоторое расстояние для свободной циркуляции воздуха. Помидоры, дозревающие таким образом, могут не только краснеть, но и увеличиваться в размере.
  • Третий способ предусматривает укладку выкопанных кустов с недозревшими помидорами в ящики и хранение их вместе с комьями земли до момента окончательного созревания. Ящики ставят в сухом помещении, примерно раз в неделю помидоры поливают, убирают поврежденные плоды и собирают поспевший урожай.
# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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