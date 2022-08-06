Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях

Во многих регионах нашей страны погодные условия, которые устанавливаются к концу лета, не позволяют помидорам дозревать естественным путем. Если в конце августа стоит дождливая погода, а в огороде еще много зеленых томатов, их лучше сорвать с куста и положить на дозревание, в процессе которого они станут спелыми. Это несложно сделать, если соблюдать некоторые правила их сбора и хранения.

Как снимать с куста недозревшие помидоры





Опытные огородники знают, что недозревшие помидоры на грядках не являются поводом, чтобы переживать за урожай. Их можно собрать в стадии неполной спелости и обеспечить искусственное дозревание в домашних условиях. Делать это следует тогда, когда помидоры имеют размер, соответствующий своему сорту, но еще не покраснели из-за недостатка солнца, сырой погоды или температуры ниже 5°С.

Также причиной преждевременного снятия с куста недозревших помидоров может стать их поражение грибковыми заболеваниями, которые усиливаются в сырую погоду. В этом случае становится понятно, что лучше сохранить урожай методом дозревания, чем его совсем потерять.

Как правильно собирать недозревшие помидоры





Срывать с кустов недозревшие помидоры следует раз в несколько дней, выбирая при этом самые крупные, но еще не достигшие стадии спелости. Мелкие томаты следует оставлять на кустах, так как в искусственных условиях они не дозревают. Показателем для сбора недозревших плодов являются:

размер, соответствующий этому сорту;

состояние молочной зрелости, при которой плоды приобретают беловатый цвет;

полностью дозревшие семена в плодах.

Сбор помидоров производят ранним утром в сухую, теплую погоду. Срезают томаты с куста вместе с плодоножкой при помощи ножниц. Больные и поврежденные плоды выбрасывают или сразу же отправляют на переработку, так как для хранения они не пригодны.

Как ускорить дозревание плодов в домашних условиях





Собранные помидоры следует сразу же очистить от грязи и рассортировать по размеру и степени зрелости. Для предупреждения развития грибковых заболеваний сразу же после сбора их на 1-2 минуты опускают в теплую воду, нагретую до температуры +60°С. После этого плоды вытирают насухо и отправляют на дозревание, используя один из следующих способов.