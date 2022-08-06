"Концепция Римленда": на Западе предложили возродить старый метод борьбы с Россией

Вадим Карасев

Запад готов бороться с Россией и Китаем, возродив концепцию "Римленда", принесшую победу в двух мировых битвах и холодной войне, пишет журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal.

Запад не случайно вспомнил об этом методе, считает аналитик.

"Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России".

Автор публикации указал, что разработка новой стратегической концепции Запада стала могла бы помешать ближневосточному турне президента США Джо Байдена. Наиболее заметной она стала бы на состоявшемся в середине июля онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид и Байден). Изначально группа была создана с целью развития сотрудничества по вопросам экономики и технологий. Затем советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сравнил ее с "четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия".

Напомним, что "Римленд" - это геополитическая концепция, введенная американским политологом Николасом Спикмэном в 1940 году в работе "Geography of Peace" в противовес Хартленду Маккиндера. Римлендом Спикмэн назвал дугу прибрежной полосы, которая окружает Хартленд с запада, юга и юго-востока. В отличие от Маккиндера, Спикмэн считал, что эта земля имеет решающее стратегическое значения для контроля над Евразией. Концепция была разработана для противостояния "континентальным империям" - СССР и Китаю.