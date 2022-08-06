Козлов совсем разругался с Адеевым и Опенченко

Вадим Карасев

Как оказалось, Алёна Опенченко никак не может достигнуть гармонии и взаимопонимания в отношениях со своим молодым человеком. В начале она пыталась понять, из-за чего ей вечно вечно закрывают рот и почему ее молодой человек ничуть не сомневается в том, что она может ему изменить. Далее девушка обратила внимание на тот факт, что её бесит, как молодой человек пьёт чай или чавкает во время приёма пищи. В итоге Опенченко приняла тяжёлое решение — она сбежала от своего партнёра по проекту, так как ей стало крайне сложно с ним общаться.В итоге выяснилось, что Козлов окончательно разругался не только с Аленой Опенченко, но и с Алексеем Адеевым. В разговорах он стал постоянно повышать голос и часто перебивать своих собеседников.Может выделил намекнули Козлову, что его выставят с проекта, если не будет ярких эфиров и не произойдёт что-нибудь интересное? Поэтому он пытается загнать Опенченко в угол? А его желание завести ребёнка при том, что Алена рассчитывает на свадьбу вообще выше всяких похвал. Интересно, решится ли Опенченко уйти с проекта или же она выгонит Козлова, как ранее выставила Балыкина?