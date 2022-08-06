Красота головокружительных винтовых лестниц (15 фото)

Вадим Карасев

Когда за дело берется талантливый архитектор, то даже лестница в его исполнении будет выглядеть, как произведение искусства. А эти винтовые лестницы и вовсе выглядят так, будто это декорация из фантастического фильма. Такая красота может буквально вскружить голову кому угодно.Чем выше, тем вид сверху становится более завораживающимНевероятная деревянная винтовая лестница в Гамбурге, ГерманияВинтовая лестница, Sprinkenhof, Gerson’s & Höger, Гамбург, ГерманияГалерея Ньюпорт-стрит, ЛондонГалерея Ньюпорт-Стрит была спроектирована Карузо Сент-Джоном для Дэмьена Херста, который очень хотел поделиться своей коллекцией произведений искусств с другими людьми. В 2016 году галерея была признана лучшим зданием Великобритании.Лестница, которую можно встретить в ПрагеСпиральная лестница в виде буквы «S»Спиральная лестница удивительной формы, ВеликобританияВинтовая лестница в стиле модерн, Национальный музей, ПарижМагическая спиральная лестница, Лондон, ВеликобританияСан-Франциско, Калифорния, СШАСпиральная лестница с синим ковром, по которому плывут рыбкиЗамок Леднице, ЧехияГлазго, ШотландияМанхэттен, Нью-Йорк, СШАТюльпановая лестница, Королевский дом, Гринвич, Лондон