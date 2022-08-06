Красота головокружительных винтовых лестниц (15 фото)
Сегодня, 10:05 Вадим КарасевКогда за дело берется талантливый архитектор, то даже лестница в его исполнении будет выглядеть, как произведение искусства. А эти винтовые лестницы и вовсе выглядят так, будто это декорация из фантастического фильма. Такая красота может буквально вскружить голову кому угодно.
Чем выше, тем вид сверху становится более завораживающим
Невероятная деревянная винтовая лестница в Гамбурге, Германия
Винтовая лестница, Sprinkenhof, Gerson’s & Höger, Гамбург, Германия
Галерея Ньюпорт-стрит, Лондон
Галерея Ньюпорт-Стрит была спроектирована Карузо Сент-Джоном для Дэмьена Херста, который очень хотел поделиться своей коллекцией произведений искусств с другими людьми. В 2016 году галерея была признана лучшим зданием Великобритании.
Лестница, которую можно встретить в Праге
Спиральная лестница в виде буквы «S»
Спиральная лестница удивительной формы, Великобритания
Винтовая лестница в стиле модерн, Национальный музей, Париж
Магическая спиральная лестница, Лондон, Великобритания
Сан-Франциско, Калифорния, США
Спиральная лестница с синим ковром, по которому плывут рыбки
Замок Леднице, Чехия
Глазго, Шотландия
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Тюльпановая лестница, Королевский дом, Гринвич, Лондон
По материалам: триникси