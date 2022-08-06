Критик высказался о творчестве Юрия Шатунова
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Критик высказался о творчестве Юрия Шатунова

Критик высказался о творчестве Юрия Шатунова
Многие положили глаз на творчество покойного певца Юрия Шатунова. После смерти Юрия Шатунова остро встал вопрос о его творческом наследии. Нестареющие «Белые розы» и «Седая ночь» — лакомый кусочек для многих артистов. Даже Григорий Лепс выразил желание исполнить песни, которые собирали стадионы. Сергей Соседов не видит в этом ничего плохого. «Почему бы не перепеть эти милые песни? Сейчас уже таких не пишут, это знак того времени. Сегодня в эстраде нет мелодии, там нечего петь, там одни какие-то звуки, порой, невнятные. Может быть, кто-то лучше споет, чем Юра Шатунов»,  — высказался музыкальный критик. Он также объяснил, в чем заключался феномен популярности мальчика из детского дома, который сумел влюбить в себя полстраны.
«Раньше были сложные мелодии, им не хватало легкости. Герои были масштабные: Зыкина, Магомаев, Пугачева, Ротару, Пьеха, а тут пришел простой парень и запел. Где-то фальшиво, по-детски, но он пришелся по душе, потому что он — герой из народа. Если песни полюбились, значит ошиблись те, кто думал, что это будет однодневным», — пояснил Соседов в разговоре с Telegram-каналом «Звездач». При этом он уточнил, что хоть и есть смысл дать песням Шатунова вторую жизнь, но их лучше отдать юному неизвестному артисту. А для звезд первой величины, таких как Полина Гагарина, Валерия, Дима Билан или Лариса Долина репертуар явно неподходящий. По поводу Лепса, к слову, он ничего не сказал. Зато директор Шатунова Аркадий Кудряшов категорически против передачи хитов своего умершего подопечного кому-либо. Он считает, что они должны оставаться только в исполнении Юры. Потому близкие артиста их никому не отдадут.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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