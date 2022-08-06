Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Ведущая Ксения Бородина откровенно рассказала о своем браке. Ксения Бородина ответила на вопросы фолловеров в соцсети. На этот раз звезда не стала избегать тем о личной жизни и разводе. «Ксюша, вот смотрю на вас, вы такая шикарная! Ваш бывший вас только портил», — написала Ксении одна из поклонниц. Ведущая «Дома-2» призналась, что действительно не чувствовала себя счастливой в отношениях с Курбаном Омаровым.
«Я не согласна, что я в браке выглядела плохо, но я была измученной, это правда. Счастливой тут меня сложно назвать», — поделилась Бородина, показав снимок из личного архива. Напомним, Бородина и Омаров развелись 6 августа 2021 года. Теледива не стала раскрывать причину разрыва, отметив лишь, что ее экс-супруг повел себя непростительно. По слухам, Курбан изменял звездной жене.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в полупрозрачном белье
Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года,
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской области
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до

Еще по теме

Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ксения Бородина опять устраивает бесполезную «показуху» счастливой семьи
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Ксения Бородина и Курбан Омаров, последние новости: Бородина призналась, что ее обманул близкий человек