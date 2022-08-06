Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым

Ведущая Ксения Бородина откровенно рассказала о своем браке. Ксения Бородина ответила на вопросы фолловеров в соцсети. На этот раз звезда не стала избегать тем о личной жизни и разводе. «Ксюша, вот смотрю на вас, вы такая шикарная! Ваш бывший вас только портил», — написала Ксении одна из поклонниц. Ведущая «Дома-2» призналась, что действительно не чувствовала себя счастливой в отношениях с Курбаном Омаровым.«Я не согласна, что я в браке выглядела плохо, но я была измученной, это правда. Счастливой тут меня сложно назвать», — поделилась Бородина, показав снимок из личного архива. Напомним, Бородина и Омаров развелись 6 августа 2021 года. Теледива не стала раскрывать причину разрыва, отметив лишь, что ее экс-супруг повел себя непростительно. По слухам, Курбан изменял звездной жене.