Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас интересны другие вещи»
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Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас интересны другие вещи»

Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас интересны другие вещи»

Вот уже 18 лет Ксения ведет проект «ДОМ-2», а недавно пошли слухи о том, что она покинула шоу. Причиной подобных сплетен стал тот факт, что Бородина редко появляется на реалити.


Ксения Бородина опровергла увольнение из «ДОМа-2», но дала понять поклонникам, что переросла это шоу.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты, Я очень люблю «ДОМ-2», но мне интересны теперь другие вещи», — подчеркнула 39-летняя телезвезда в беседе с подписчиками.

К слову, почти полтора года назад реалити-шоу перестали транслировать на ТНТ, его теперь показывают на канале «Ю». Как только произошли подобные перемены, передачу покинула Ольга Бузова, которая в середине нулевых считалась одной из рейтинговых участниц проекта о любви.

«Я по-настоящему жила, любила... И для меня это было не шоу, а моя жизнь. Я росла вместе с вами и на ваших глазах. Мы с вами, мои люди, стали огромной семьей. Помню, как пришла туда и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, как позже села рядом с ними и стала ведущей шоу... Для меня это был не просто шанс, а невероятное событие, которое я не забуду никогда! Мне было сложно, но я выстояла и стала той, кого вы полюбили. Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу «ДОМ-2», официально закончилась! Я покидаю шоу, как участница и как ведущая», — откровенничала Оля в личном блоге.

С тех пор Бузова перестала общаться с Бородиной. Телеведущие нелестно отзывались друг о друге. Ксения до сих пор продолжает подкалывать бывшую коллегу.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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