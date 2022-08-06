Ксения Собчак натянула леопардовые трусы до подмышек, заявила Миро

Лена Миро раскритиковала ведущую и журналистку Ксению Собчак. Блогер частенько критикует представителей отечественного шоу-бизнеса. На этот раз блогерша прошлась по стилю артистов на своем сайте lena-miro.ru. Она заявила, что несколько лет назад Лолита Милявская «вышла на сцену в костюме тропической жабы», а теперь ее примеру последовали многие другие звезды.Так, Ольга Бузова выступила на фестивале в «тигровом комбезе», Лариса Долина примерила для фотосессии образ «снежного барса», а Полина Диброва блистала на дне рождения в платье «радужной пантеры». Особенно Миро насмешил анималистичный образ Ксении Собчак. «Даже Собчак, которой очевидно подошел бы другой костюм, натянула леопердовые трусы к подмышкам. Каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — хищная, хоть и пожилая, пантерка», — высказалась Лена.