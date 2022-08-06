Кто родился 6 августа

Леонид Иванович Калашников (62 года)

Председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. С 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и секретарь ЦК партии по международным и экономическим связям. Работал на Волжском автомобильном заводе, РАО «ЕЭС России», возглавлял компанию «Инком Авто». Был главным редактором «Рабочей газеты». Избирался депутатом Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов. В 2022 году стал чрезвычайным и полномочным послом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента РФ «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Эдуард Анатольевич Кузнецов (55 лет)

Член Комитета Государственной Думы по экономической политике. Образование высшее — Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, Региональный учебный центр переподготовки военнослужащих при Кубанском государственном университете, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. До избрания — советник председателя правления Коммерческого банка «Кубань Кредит». Занимался общественной работой, был вице-президентом и исполнительным директором Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». Входил в Общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре края; возглавлял совет при управлении ФНС по Краснодарскому краю.

Александр Георгиевич Мажуга (42 года)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. С 2016 года — профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С 14 мая 2018 года по 27 сентября 2021 года работал ректором Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы по Тушинскому одномандатному избирательному округу города Москвы.

Сергей Александрович Пахомов (47 лет)

Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Образование высшее — Московская финансово-юридическая академия, Северо-Западная академия государственной службы. С ноября 2006 по июнь 2014 года — президент футбольного клуба «Текстильщик» (Иваново). Возглавлял Сергиево-Посадский район с 2014 по 2016 год. Кандидат исторических наук.

В этот день также родились:

Евгений Владимирович Зимин (1947-2018)

Советский хоккеист, крайний нападающий, двукратный олимпийский чемпион, хоккейный тренер, телекомментатор. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Начинал играть в школе московского «Локомотива» у тренера Бориса Тихоновича Кушталова, с 16 лет — в основном составе. На играх «железнодорожников» его заметил тренер Всеволод Бобров и пригласил выступать за «Спартак», где стал двукратным чемпионом СССР. Четыре раза получал серебряные медали первенства страны, один раз — бронзовую.

Борис Михайлович Ляпунов (1862-1943)

Российский и советский лингвист-славист. Член-корреспондент Петербургской академии наук, академик АН СССР и Польской АН, член-корреспондент Болгарской и Чешской АН. Сын астронома Михаила Ляпунова, брат математика Александра Ляпунова и композитора Сергея Ляпунова. Был специалистом по истории русского языка, сравнительной грамматике славянских языков, этимологии, диалектологии, лексикографии. Летом сразу после начала войны был эвакуирован с женой в Казахстан.

Борис Наумович Одлис (1926-1997)

Советский хозяйственный деятель, машиностроитель, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, заслуженный машиностроитель РСФСР. В 1961 году назначен директором Онежского тракторного завода, до 1986 года — бессменный руководитель завода. Под его руководством предприятие награждалось орденом Октябрьской Революции и орденом Ленина за высокие показатели. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы народов, ему присвоено звание заслуженного работника народного хозяйства Карельской АССР и заслуженного машиностроителя РСФСР.