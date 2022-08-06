Квартира Светланы Мальковой в США
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Квартира Светланы Мальковой в США

Квартира Светланы Мальковой в США

Имя Светланы Мальковой и ее супруга Романа стало известно после того, как мужчина оставил семью с четырьмя несовершеннолетними детьми и женился на актрисе Анастасии Макеевой. Развод проходил со скандалами, семья даже появлялась на федеральном канале в программе Андрея Малахова.

Старший сын пары пожелал жить с отцом и переехал в Москву. Светлана же собрала троих детей и перевезла их из Словении (где проживали) в США. Поначалу у Мальковой был избранник, за которого она собиралась выйти замуж. Но сейчас разговор про свадьбу не идет, про возлюбленного Малькова уже долгое время молчит.


Зато она показала квартиру, где на данный момент проживает со своими наследниками. Раньше все они жили в убежище, а сейчас у семьи есть пусть маленькая, но уютная квартира, где каждому ребенку нашелся отдельный уголок.

Конечно, это не предел. Света рассказала, что мечтает жить в Белвью (крупный город в Вашингтоне), хотя их сегодняшняя квартира находится всего в 15 минутах от этого города, что не так далеко, особенно, по меркам крупных городов России. Зато из окон открывается чудесный вид на озеро Вашингтон, есть где погулять и провести время с детьми на природе.


Напомним, что после развода Светлана еще некоторое время жила с детьми в Словении, но потом решила уехать с ними в США. Первое время Малькова показывала своего нового избранника, который, к слову, нашел общий язык с ее детьми, катал всех на яхте, оплачивал некоторые расходы. Но, очевидно, вскоре пара рассталась и Света осталась без мужского плеча и без поддержки в чужой стране.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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