Лена Миро опустила Дану Борисову

Ведущая Дана Борисова наехала на Ольгу Бузову. Лена Миро прокомментировала выпад Даны Борисовой, заявившей, что у Ольги Бузовой пропало «чувство стыда и скромности» на фоне проблем с алкоголем. Блогерша не стала защищать поющую ведущую, однако отметила, что «эксперт телешоу» не дотягивает до такого уровня, чтобы критиковать ее.«Одно дело, когда Бузову троллит крупный спортсмен Губерниев. Другое — когда на Оленьку кидается Дана Борисова. Где Бузова, а где Борисова? Масштаб объективно разный», — написала Лена на сайте lena-miro.ru. Напомним, в прошлом у Борисовой были серьезные проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями. К счастью, телеведущая смогла справиться с пагубными пристрастиями. Последние несколько лет она ведет здоровый образ жизни.