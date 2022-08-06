Лена Миро опустила Дану Борисову
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Лена Миро опустила Дану Борисову

Лена Миро опустила Дану Борисову
Ведущая Дана Борисова наехала на Ольгу Бузову. Лена Миро прокомментировала выпад Даны Борисовой, заявившей, что у Ольги Бузовой пропало «чувство стыда и скромности» на фоне проблем с алкоголем. Блогерша не стала защищать поющую ведущую, однако отметила, что «эксперт телешоу» не дотягивает до такого уровня, чтобы критиковать ее.
«Одно дело, когда Бузову троллит крупный спортсмен Губерниев. Другое  — когда на Оленьку кидается Дана Борисова. Где Бузова, а где Борисова? Масштаб объективно разный», — написала Лена на сайте lena-miro.ru. Напомним, в прошлом у Борисовой были серьезные проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями. К счастью, телеведущая смогла справиться с пагубными пристрастиями. Последние несколько лет она ведет здоровый образ жизни.  
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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