Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
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Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной

Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
Максим Колесников не справляется с поставленной задачей и не может выбиться в топчики. Связано это с тем, что он бегает от одной девушки к другой. Кажется, Максим Колесников никак не может выполнить поставленную перед ним задачу. После своего возвращения на Дом-2 он должен был стать достаточно ярким топчиком, однако вместо этого он лишь себя пиарит за счёт девушек с телестройки.

До этого у него были достаточно непонятные отношения с Клавдией Безверховой. Сама девушка говорит, что они просто друзья, хотя при желании с обеих сторон вполне бы смогли стать парой.

Кроме того, он также был на свидании с Кариной Штольян. А теперь Максим переключился на Екатерину Горина, аргументируя это тем, что хочет поддержать девушку после развода.

Продолжая оправдываться, Макс сообщил, что он буквально потерялся на проекте. Ему стало грустно и одиноко, а в Гориной он буквально нашёл родственную душу. В итоге он начал по-дружески ухаживать за девушкой, принося ей ягоды и кофе по утрам. Естественно, от такого внимания Катя заливается стыдливым румянцем и мило улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. А может Максим просто пытается создать гарем, бегая от одной к другой?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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