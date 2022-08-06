Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной

Вадим Карасев

Кажется, Максим Колесников никак не может выполнить поставленную перед ним задачу. После своего возвращения на Дом-2 он должен был стать достаточно ярким топчиком, однако вместо этого он лишь себя пиарит за счёт девушек с телестройки.До этого у него были достаточно непонятные отношения с Клавдией Безверховой. Сама девушка говорит, что они просто друзья, хотя при желании с обеих сторон вполне бы смогли стать парой.Кроме того, он также был на свидании с Кариной Штольян. А теперь Максим переключился на Екатерину Горина, аргументируя это тем, что хочет поддержать девушку после развода.Продолжая оправдываться, Макс сообщил, что он буквально потерялся на проекте. Ему стало грустно и одиноко, а в Гориной он буквально нашёл родственную душу. В итоге он начал по-дружески ухаживать за девушкой, принося ей ягоды и кофе по утрам. Естественно, от такого внимания Катя заливается стыдливым румянцем и мило улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. А может Максим просто пытается создать гарем, бегая от одной к другой?