Мантуров назначен членом набсовета корпорации «ВЭБ. РФ».
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Мантуров назначен членом набсовета корпорации «ВЭБ. РФ».

Мантуров назначен членом набсовета корпорации «ВЭБ. РФ».

Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назначен членом наблюдательного совета корпорации «ВЭБ. РФ». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Мантуров сменит в набсовете Юрия Борисова.

Юрия Борисова в наблюдательном совете ВЭБ.РФ, соответствующее распоряжение опубликовано 

«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Борисова Ю.И. … Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития »ВЭБ.РФ« заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.», — говорится в документе.

Напомним, 15 июля президент Владимир Путин назначил Мантурова заместителем председателя Правительства — министром промышленности и торговли. При этом бывший вице-премьер Юрий Борисов назначен генеральным директором госкорпорации «Роскосмос».

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По материалам: pnp.ru

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