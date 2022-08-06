Марина Девятова родила во второй раз

Певица Марина Девятова сообщила о рождении ребенка. Недавно Марина Девятова признавалась, что находится в положении. А теперь стало известно, что артистка стала мамой во второй раз! О том, что 38-летняя звезда родила ребенка, рассказала сама Марина. Исполнительница поделилась трогательным фото, которым проиллюстрировала долгожданное событие. «Добро пожаловать, сынок! Мы с папой тебя очень ждали. Прошу любить и жаловать — Александр Алексеевич Пигуренко», — написала счастливая мама. Артистка с нетерпением ждала малыша и теперь считает дни, чтобы познакомить его со своей старшей дочерью Ульяной, которая появилась на свет пять лет назад.Как признавалась Девятова, она не переживала по поводу родов и поэтому спокойно уделяла время работе. «У нас с мужем все хорошо. Мы уже опытные родители и живем обычной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что все мои самые позитивные эмоции передаются пузожителю», — делилась она. К слову, в начале года звезда откровенничала в беседе со, что недавно переживала тяжелый период в жизни, из-за чего ей понадобилась помощь извне. Так, Марина обратилась за поддержкой, чтобы спасти семью. «Если честно, чувство вины привязалось ко мне достаточно крепко. Специалисты, что называется, разбирали голову, чтобы я просто не сошла с ума, ведь моя семья рушилась на глазах. И, помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера. Все обошлось без всяких транквилизаторов», — говорила Девятова.